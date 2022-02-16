الزراعة وتجارة الجملة أكثر القطاعات استحواذا على فرص العمل بالربع الأخير من 2021

كتب مدحت عادل

أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع عام 2021، التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال هذا الربع، موزعة بين 5 قطاعات كانت هى التى حازت على النسب الأكبر من حيث مشاركة المشتغلين، وفقا لما يلى:

تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة أعلى مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.152 مليون مشتغل "4.415 مليون من الذكور، 737 ألف من الإناث" بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.181 مليون مشتغل "3.528 مليون من الذكور، 653 ألف من الإناث" بنسبة 15.2% من اجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.776 مليون مشتغل "3.754 مليون من الذكور، 22 ألف من الإناث" بنسبة 13.8% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.363 مليون مشتغل "3.094 مليون من الذكور، 269 ألف من الإناث" بنسبة 12.3% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.489 مليون مشتغل 2.466 مليون من الذكور، 23 ألف من الإناث" بنسبة 9.1% من إجمالي المشتغلين.