اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق تأمين العاملين بجمعية مصطفى محمود

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:43 ص
الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق تأمين العاملين بجمعية مصطفى محمود هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 148 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 39 لسنة 2022، الصادر اليوم الأربعاء، على:
 
قرار الرقابة المالية رقم 148 لسنة 2022
قرار الرقابة المالية رقم 148 لسنة 2022

صندوق تأمين مسجد مصطفى محمود
صندوق تأمين مسجد مصطفى محمود

صندوق تأمين جمعية مسجد مصطفى محمود
صندوق تأمين جمعية مسجد مصطفى محمود

صندوق عجز التأمين
صندوق عجز التأمين

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

تعويضات خدمة الوفاة
تعويضات خدمة الوفاة

تأسيس صندوق التأمين
تأسيس صندوق التأمين
 
وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 
يشار إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 

الرقابة المالية

صندوق التأمين

مسجد مصطفى محمود

هيئة الرقابة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة