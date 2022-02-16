اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:32 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد خالد الدمرداش للتعزية في وفاة السفيرعطية كرم أبو بريك ، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة

مندوب للتعزية

السفيرعطية كرم أبو بريك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة