الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد خالد الدمرداش للتعزية في وفاة السفيرعطية كرم أبو بريك ، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 16 فبراير 2022 12:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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