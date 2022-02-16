الرئيس السيسى يعقد لقاء موسعًا مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية التي لديها أنشطة واستثمارات في مصر في مختلف المجالات.



الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)