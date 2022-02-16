الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعقد لقاء موسعًا مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:55 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية التي لديها أنشطة واستثمارات في مصر في مختلف المجالات. الرئيس عبد الفتاح السيسى (1) الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى الشركات البلجيكية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ملك بلجيكا يشيد بدور مصر فى تحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:27 م ملك بلجيكا لويس فيليب يستقبل الرئيس السيسى بالقصر الملكى الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:12 م الرئيس السيسى ورئيس المجلس الأوروبى يتوافقان على دعم التسوية السياسية فى ليبيا الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:52 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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