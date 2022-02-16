اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: النقلة النوعية فى القطاعات التنموية بمصر تعكس الإرادة القوية للدولة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:04 م
الرئيس السيسى: النقلة النوعية فى القطاعات التنموية بمصر تعكس الإرادة القوية للدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات.
 
وأشار الرئيس إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
 
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

السيسي

الرئيس السيسي

الشركات البلجيكية

المشروعات القومية

عاجل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة