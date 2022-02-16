اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس البرازيلى: زيارتي لموسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:23 م
الرئيس البرازيلى: زيارتي لموسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.

وحسب موقع روسيا اليوم، رحب بوتين في مستهل لقاء الزعيمين في الكرملين اليوم الأربعاء بزيارة بولسونارو قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لا سيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركائنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".

بدوره وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.

وكان الكرملين أفاد سابقا بأن الرئيسين سيناقشان القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والبرازيل وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني والثقافي الإنساني، إضافة إلى بحثهما الأجندة الدولية.

 


روسيا

البرازيل

بوتين

جايير بولسونارو

الرئيس الروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة