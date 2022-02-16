الدفاع الروسية: معدات عسكرية عادت من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء المناورات

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن معدات عسكرية عادت من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء المناورات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، تعليقا على تصريحات حلف "الناتو" بأنه لا يرى أي إشارات على خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا:" إن حلف شمال الأطلسي لديه مشاكل في تقييم الوضع بوعي"، مشيرا إلى أن الحلف يرى فقط زيادة القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، " لا بد من وجود عائق لدى الحلف، وعلى الأرجح أن هذا العائق مرتبط بنظام تقييم الوضع لدى حلف شمال الأطلسي، وهذا بالتأكيد يمنعه من تقييم الوضع بوعي".