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الحكومة توافق على تعاقد التضامن لتأثيث وتجهيز الشقق لنقل سكان المناطق غير الآمنة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:03 م
الحكومة توافق على تعاقد التضامن لتأثيث وتجهيز الشقق لنقل سكان المناطق غير الآمنة اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزارة التضامن

حياة كريمة

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس

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