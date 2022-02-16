اليوم السابع
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التموين: طرحنا 18 مشروعا بالمحافظات خلال 5 سنوات.. و20 شركة ترغب الاستثمار بمصر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:49 م
التموين: طرحنا 18 مشروعا بالمحافظات خلال 5 سنوات.. و20 شركة ترغب الاستثمار بمصر الدكتور إبراهيم عشماوى
ماجد تمراز

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن التجارة هي الحلقة الوسيطة بين الصانع والمستهلك، مشيرا إلى أن جهاز تنمية التجارة أنشئ في عام 2008 بقرار جمهوري، ومن المفترض له أن يروج لفرص استثمارية بأنشطة تجارية على مستوى الجمهورية، وضبط الأسواق من خلال إتاحة السلع وتوفير مساحات بيعية وتوفير أماكن إدارية وترفيهية وغيرها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "خلال السنوات الـ 5 الماضية تمكننا من طرح 18 مشروعاً، في 11 محافظة، المشروع يبدأ من مليار فصاعداً، ففي الغربية هناك مشروع منطقة تجارية لوجستية متنوعة النشاط على مساحة 86 فدان باستثمارات 7 مليار، ووفرت 40 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحن لا نستثمر، نحن نطرح تلك الفرصة على المستثمرين بنظام المزايدة، وفي المزايدة أسعارنا بسيطة تغطي تكلفة المرافق على الأرض".

وأوضح: "المنتدى الأول للاستثمار والتجارة، في نسخته الأولى طرح 8 فرص استثمارية بمجموعة من المحافظات، وتقدم قبل انعقاد المنتدى ما يقرب من 20 شركة لتلك الفرض الاستثمارية، وهو شيء أثلج صدري، خاصة وأن الشركات مصرية ودولية وإقليمية، وهناك شركة عربية إقليمية أبدت رغبتها في التواجد بـ 6 محافظات".

وتابع: "خلال الفترة القادمة ستسمع قريبا عن طرح منطقة كبيرة وتجارية لوجستية على محور 30 يونيو، وطرحنا في جنوب سيناء منطقتين، الطور وستكون منطقة تخزينية للسلع الأساسية، والمنطقة الثانية في الرويسات وستكون منطقة لوجيستية تضم 60 ألف غرفة فندقية بكل احتياجاتها، وهي تصلح أن تكون سلاسل إمداد".

واستكمل: "الوادي الجديد تُحاطي 42% من إجمالي مساحة مصر، وإحدى الشركات الكبيرة بالمملكة العربية السعودية تقدمت على مساحة 100 فدان لإنشاء منطقة لوجستية تشمل فرز وتعبئة وتبريد وتغليف للتمور، وهناك شركة يونانية حصلت على 10 آلاف فدان، تقوم بعمل زراعات على الموالح".

وواصل: "الجيل الثالث من أسواق الجملة يعتمد على إلغاء الوسطاء بين البائع والمشتري فضلا عن إدارة المزايدات إلكترونيا، ولدينا خطة كاملة لتطوير سوق العبور وغيرها من أسواق الجملة بالتوازي مع إنشاء الأسواق الجديدة".


التموين

وزارة التموين

الاستثمار

التجارة الداخلية

السوق الداخلى

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