التعليم: تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات و20 جنيها للمادة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية تنظمة المديريات والإدارات التعليمية، مضيفة أن كل مديرية تحدد المواعيد المناسبة التى يتقدم فيها الطلاب بالتظلم مع التزام الجميع بالرسوم المقررة وهى 20 جنيها للمادة الواحدة، و40 جنيه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام.

ونشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اعتمدها بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، حيث يتيح "اليوم السابع" نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عن انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل بدء الإمتحانات على ضرورة تقليل عدد الطلاب داخل اللجان من (20) إلى (14) طالباً في اللجنة الواحدة والتنبيه علي الملاحظين والطلاب بارتداء الكمامات، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات فرعية لكل إدارة تعليمية، يتم التواصل من خلالها، مع ضرورة عقد اجتماع مع الملاحظين من قبل رئيس اللجنة.

وفى سوهاج، رصد "اليوم السابع" لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، خلال إعتمداها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بنسبة نجاح 71%، حيث اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%.

كما اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 76.4%، وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 50%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83%، وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد والإستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الامتحانات، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول بمحافظة الوادى الجديد 95,97%، وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداََ حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالباََ على مستوى المحافظة.

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%، واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56.3%، وخلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية.

ووجه اللواء أشرف عطية بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة، مشددًا على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

كما اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت74.42%، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد ومحمود الفولى، مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

وقدم محافظ السويس التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية، مؤكدًا على أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

فيما اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 78.4%، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة الشهادة للصف الثاني تلمذة صناعية بنسبة نجاح 100%، وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب والطالبات متمنيًا لهم دوام التوفيق، وتحقيق تفوق في نهاية العام الدراسي.

وفى بنى سويف، اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

وتقدم للامتحان 61 ألف 536 للنظامى حضر منهم 61ألف و 91 طالباً للنظامى ، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.