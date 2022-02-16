اليوم السابع
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الإدارات التعليمية بالشرقية تتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لتوزيعها على المدارس

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:40 م
الإدارات التعليمية بالشرقية تتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لتوزيعها على المدارس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تسلمت الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية وعددهم 18 إدارة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وتم توزيعها علي المدارس، ذلك لاطلاع الطلاب على درجاتهم.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اعتمد أمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لآداء الامتحان 136 ألف و817  طالب وطالبة، حضر منهم 136 ألف و142، كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2091 طالب وطالبة، حضر منهم 1961.


واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

 

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.


نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 محافظة البحيرة

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره

نتيجه تالته اعدادي

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

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