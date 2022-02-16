الإدارات التعليمية بالشرقية تتسلم نتيجة الشهادة الإعدادية لتوزيعها على المدارس

الشرقية - إيمان مهنى

تسلمت الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية وعددهم 18 إدارة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وتم توزيعها علي المدارس، ذلك لاطلاع الطلاب على درجاتهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اعتمد أمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لآداء الامتحان 136 ألف و817 طالب وطالبة، حضر منهم 136 ألف و142، كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2091 طالب وطالبة، حضر منهم 1961.



واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.