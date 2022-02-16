اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فى 18 محافظة بعد اعتمادها

الأربعاء، 16 فبراير 2022 06:12 م
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فى 18 محافظة بعد اعتمادها نتائج الشهادة الإعدادية فى 18 محافظة بعد اعتمادها من المحافظين
كتب - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الحرص على تقديم "اليوم السابع" كل الخدمات التى تهم القراء، وتذليل العقبا تأمامهم للحصول على المعلومات التى تهمهم، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

وفى هذا الصدد أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.

ويقدم اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في 18 محافظة بعد اعتمادها من قبل المحافظين، وهى محافظات:- (القاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والأقصر وبنى سويف وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان ودمياط والمنوفية والشرقية والغربية).

 

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح

 

 

برقم الجلوس.. تعليم الأقصر تكشف رابط نتيجة الإعدادية قبل اعتمادها من المحافظ

 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الإعدادية ببنى سويف

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 82.79%

 

 

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11%

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 بمحافظة الشرقية.. برقم الجلوس

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية .. ننشر نتيجة محافظة دمياط برقم الجلوس

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

 

 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح بعد اعتمادها بنسبة نجاح 77.3%.. لايف

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بمحافظة أسوان

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنوفية.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى المنيا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى قنا.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

 

 

نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس

 


نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة