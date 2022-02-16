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اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين مصر والجبل الأسود

الأربعاء، 16 فبراير 2022 08:45 م
اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين مصر والجبل الأسود وزارة الخارجية المصرية
كتب: أحمد جمعة

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نجحت جهود السفارة المصرية فى براج فى التوصل إلى اتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الجبل الأسود يقضى بالاعتراف المتبادل بين البلدين بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 الصادرة عن وزارتي الصحة في البلدين.

 

هذا، وقد صرح السفير سعيد هندام، السفير المصري لدى جمهورية التشيك ودولة الجبل الاسود بأن هذا الاتفاق سيساهم بقدر كبير فى تسهيل حركة السفر بين البلدين، لا سيما وأنه يغطى كافة أنواع اللقاحات المستخدمة فى البلدين، وبذلك يساهم فى التيسير على الجالية المصرية المقيمة فى الجبل الأسود وتبادل الحركة السياحية بين البلدين.


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