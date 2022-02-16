ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين ببلادهم

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أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين في بلادهم خلال شهر يناير الماضي، ووفقا للاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي ، ونشرت نتائجه أن 58% من جميع الأمريكيين غير راضين عن المستويات الراهنة للهجرة.

ومن بين هذه النسبة هناك 35% من المشاركين في الاستطلاع يريدون خفض مستويات المهاجرين، و 9% أبدوا تطلعهم لزيادة هذه المستويات بينما 14% قالوا إنهم غير راضين بالمستويات الراهنة لكنهم لا يريدون زيادة مستويات المهاجرين ولا انخفاضها.

وجاءت الزيادة في حالة عدم الرضا مدفوعة بالأعضاء الجمهوريين ، ومن بينهم 87% قالوا إن سبب عدم رضاهم هو المستويات الراهنة من المهاجرين.