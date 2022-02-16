اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين ببلادهم

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:00 ص
ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين ببلادهم احتجاجات على الهجرة فى أمريكا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر استطلاع للرأي ارتفاع نسبة عدم رضا الأمريكيين عن مستويات المهاجرين في بلادهم خلال شهر يناير الماضي، ووفقا للاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي ، ونشرت نتائجه أن 58% من جميع الأمريكيين غير راضين عن المستويات الراهنة للهجرة.
 
ومن بين هذه النسبة هناك 35% من المشاركين في الاستطلاع يريدون خفض مستويات المهاجرين، و 9% أبدوا تطلعهم لزيادة هذه المستويات بينما 14% قالوا إنهم غير راضين بالمستويات الراهنة لكنهم لا يريدون زيادة مستويات المهاجرين ولا انخفاضها.
 
وجاءت الزيادة في حالة عدم الرضا مدفوعة بالأعضاء الجمهوريين ، ومن بينهم 87% قالوا إن سبب عدم رضاهم هو المستويات الراهنة من المهاجرين.

امريكا

المهاجرين فى امريكا

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة