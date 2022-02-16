اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا إلى 10 اشخاص

الأربعاء، 16 فبراير 2022 09:12 ص
ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا إلى 10 اشخاص سفينة غارقة - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفع عدد قتلى غرق سفينة الصيد "فيلا دي بيتانكسو" الإسبانية والتي يبلغ طولها 50 مترا، قبالة سواحل كندا إلى 10 أشخاص، كما يوجد عدد آخر في عداد المفقودين.


وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن طاقم السفينة مكون من 24 فردا وقد غرقت قبالة السواحل الشرقية لكندا في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، وكانت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق، أن السلطات الكندية أرسلت مروحية وسفينة إنقاذ إلى المنطقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا قبالة جزيرة نيوفاوندلاند بشرق كندا.


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