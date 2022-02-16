وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 6.2 في المائة في العام الماضي. وهي أسرع زيادة منذ عام 1990.



وارتفعت أسعار البقالة على أساس سنوي بنسبة 6.5 في المائة وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.



وتعاني كندا من التضخم لفترة ليست بالقصيرة. وتسببت اختلالات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء، مقرونة بمبالغ قياسية من الإنفاق التحفيزي، في رفع التضخم في كل مكان تقريبا.