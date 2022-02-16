اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اتفاقية بين جامعة الإسكندرية والغرفة التجارية لإنشاء محطة طاقة شمسية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:53 ص
اتفاقية بين جامعة الإسكندرية والغرفة التجارية لإنشاء محطة طاقة شمسية جانب من توقيع الاتفاقيه
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، و أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برتوكول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح مبنى الأقسام الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة رشا طه نائب وزير التعاون الدولى، و كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتوروليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رموز التجارة والصناعة بالإسكندرية.

بموجب هذه الاتفاقية، تقوم كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية بتشغيل المحطة بالطاقة الشمسية وذلك في إطار مشروعى MAIA-TAQA ، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبى، فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med.

جدير بالذكر أن مشروع "سـول" الممول من الإتحاد الأوروبي يدعم إعادة تأهيل المباني العامة في مجال الطاقة بصورة فعالة وإقتصادية وهو يكفل استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.






 


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