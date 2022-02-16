إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنيا.. تعرف على التفاصيل

المنيا -حسن عبد الغفار

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عبر صفحتها الرسمية عن اقتراب موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسى الأول، وجاء نص الإعلان الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 انتظرونا.

فى الوقت الذى يترقب فيه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول ،وخاصة بعد إعلانها فى عدد من محافظات الجمهورية.

ومن ناحيته أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التأكيد على لجنة النظام والمراقبة ،للشهادة الإعدادية ،بضرورة الدقة والجديدة خلال أعمال التصحيح ورصد الدرجات حرصا على الطلاب.

ولفت الرشيدى إلى ضرورة الجدية فى العمل ومراعاة الدقة والمصداقية فى العمل لصالح ابنائنا الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

وفى سياق آخر وبحضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، عقدت لجنة اختيار مدرس مصر للمدارس الرسمية للغات ،للمشاركة على مستوى الجمهورية، حيث تولت اللجنة ترشيح ثلاثة معلمين على مستوى محافظة المنيا لتمثيلها على مستوى الجمهورية للمدارس الرسمية للغات.