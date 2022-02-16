اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية تحمل شعار العائلة المقدسة فى مصر

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:07 م
إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية تحمل شعار العائلة المقدسة فى مصر اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات مجلس الوزراء، بشأن إصدار عملات تذكارية من الذهب، فئة الجنيه الواحد، ومن الفضة فئات (الجنيه الواحد، الجنيهات الخمسة، الجنيهات العشرة) تحمل شعار العائلة المقدسة في مصر.
 
وكذا إصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيهات الخمسة، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات.
 
وأيضاً إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب، فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية من الفضة، فئة (المائة، الخمسون) جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاماً على إنشاء الشركة الوطنية "مصر للطيران". 
 
 

مجلس الوزراء

العائلة المقدسة

عملات تذكارية

مصر للطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 قرارات باجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:04 م

الحكومة توافق على تعاقد التضامن لتأثيث وتجهيز الشقق لنقل سكان المناطق غير الآمنة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:03 م

الحكومة توافق على تعديل المواد الخاصة بشروط تعيين المُعلمين بالأزهر الشريف

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:01 م

مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول الموقف الوبائى لكورونا.. توافر 73.9 مليون جرعة لقاح تكفى 52 مليون مواطن.. الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر من الثانية لمن تخطى 65 سنة.. وأدوية "مولنوبيرافير" متوفرة بالصيدليات الحكومية

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة