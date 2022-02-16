إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنشآت الرى بنصر النوبة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة حالات التعدى والمخالفة على المجارى والترعة الرئيسية والأراضى الزراعية بقروى النقرة.

ومن جانبه أكد صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة لفتحات ري بطول 6 أمتار لكل ماسورة رى وعرض يتراوح ما بين 30 إلى 50 سم، بالإضافة إلى تنفيذ 2 قرار إزالة لحوض رى بمساحة 4م2 ، علاوة على تنفيذ قرار إزالة لمبنى ماكينة رى بمساحة 9 م2.

وأوضح رئيس مدينة ومركز نصر النوبة، بأن الحملة شارك فيها قوات مديرية الأمن، بالإضافة إلى المسئولي والفنيين، بجانب المعدات والأدوات الخاصة بالرى والوحدة المحلية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لفرض هيبة الدولة والسيطرة على أراضيها من خلال تكثيف الحملات ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو بحرم المجارى والمصارف المائية والرى.



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (1)



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (2)



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (3)



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (4)



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (5)



حملات الإزالة للتعديات بنصر النوبة (6)