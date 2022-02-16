إحباط تهريب 3 شحنات مخدرات وضبط قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (188) قطعة سلاح نارى، (216) قضية مخدرات وتنفيذ (87795) حكما قضائيا متنوعا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام بـعـض الأشخاص بالتنقيـب عـن الأثـار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه"ملك أحدهما"، وتم العثور بداخله على (حفرة بعمق ۸ متر - أدوات تنقيب - ۹ قطع من الحجارة "مختلفة الأحجام " عثر عليها المتهمين أثناء الحفر ) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما ، وإستخدام مخازن سرية بسيارة نقل لتهريبها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبالتفتيش عثر على (2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام "مخفاة بمخازن سرية أسفل صندوق السيارة" - مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (17,500,000 – سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدرى الحشيش والأفيون متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة إستهدفت ضبط تلك العناصر.. أسفرت جهودها عن ضبط (4 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) .. حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بالإسكندرية).. حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى)، وضبط (3 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة اإسكندرية) .. حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7,000,000– سبعة مليون جنيه تقريباً).

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7484) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7445) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (661) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (256) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (838) أرجيلة.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد مصر من ضبط (فرد أمن بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف)، وبحوزته (55 ورقة نقدية فئة مائتى جنيه بإجمالى مبلغ 11 ألف جنيه "مقلدة").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات ، كما أضاف بتحصله عليها من (مالك محل ، له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز ) لترويجها بمنطقة الساحل الشمالى وإقتسام المكسب فيما بينهما .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبط الأخير بمحل إقامته ، وبحوزته (146 ورقة نقدية فئة 10 جنيه مطبوعة من جهة واحدة - 224 ورقة نقدية فئة 50 جنيه "مقلدة " - 2 ورقة نقدية فئة 10 جنيه "مقلدة " - طابعة ألوان المُستخدمة فـى طباعة الأوراق النقدية المقلدة - كيسة كمبيوتر - كمية كبيرة من الأوراق البيضاء التى يتم إستخدامها فـى عملية الطباعة- جهاز تابلت يحتوى على بعض المحادثات والرسائل بينه وبين عملائه فـى ترويج العملات المقلدة) ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول ، كما أضاف بقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى تقليد العملات الورقية مُستخدماً فـى ذلك الأوراق والأدوات المضبوطة ، وقيامه بالتعرف على ذلك الأسلوب من خلال شبكة (الإنترنت ) وأنه يقوم ببيع تلك المبالغ المالية المُقلدة لعملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم ودخوله لدورة المياه الخاصة به، وعقب إنصرافه عثر صاحب المقهى المشار إليه على مبالغ مالية مخبأة بدورة المياه .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك المقهى محل الواقعة ، مقيم بدائرة القسم ) وقدم (مبالغ مالية من العملات"الأجنبية – المحلية" المعثور عليها داخل دورة المياة)..بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع "، كما أقر بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات الوقائع على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجني عليهم إتهموه بالسرقة .

وتلقى قطاع حقوق الإنسان مُلتمس (إحدى الجمعيات لرعاية المكفوفين) بتقديم المساعدة (لإحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها ، لكونها من كبار السن ومن ذوى الإحتياجات الخاصة .. حيث إضطلع قطاع الأحوال المدنية بالتواصل مع المواطنة وإيفاد وفد يضم عدد من الضابطات بسيارة مجهزة فنياً ولوجستياً لمحل إقامتها وإنهاء جميع إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومى لها مجاناً مع إعفائها من كافة الرسوم ولقد لاقت تلك المبادرة مردوداً إيجابياً لدى المواطنة وذويها وأهالى المنطقة محل إقامتها وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على الدور الإنسانى والمجتمعى فى تقديم أوجه الدعم للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الجماهيرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما ، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه( تقريباً.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1348) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزهاضبط ( 247 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت ( 9,600 طن - رغيف)، وضبط ( 40 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت ( 77,945 طن – 56439 عبوة – 1 قطعة)، وضبط (32 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت ( 24,948 طن)، وضبط (17قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (19,300 طن - 620 عبوة – 56824 قطعة)، وضبط (30 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (500 لتر – 10305 أسطوانة ).