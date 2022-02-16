إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعه بادارة شباب كفر شكر.

وشملت المتابعة مراكز الشباب "برقطا ، كفر الحبش ، كفر عزب غنيم ، كفر كردى ، ميت الدريج ، الشقر ، كفر كردى ، ميت الدريج، الشقر ، كفر على ، كفر عامر"، وقد تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد آخر وجد مراكز شباب "أسنيت ، كفر رضوان ، كفر منصور"، مفتوحة وتمارس الأنشطة فى غياب بعض العاملين.

وأوصت اللجنة، مراكز الشباب بمدوامة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على وجود سجل خاص برؤية للتوضيح فيه حضور الطرفين (الأب ، الأم) لتجنب حدوث مشاكل، كل هذا تم تدوينه بسجل المتابعة.

كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز وضمان إلتزام العاملين وتقديم خدمات للنشء والشباب.