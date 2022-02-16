إجراء مقابلات لترشيح رؤساء مراكز التوزيع ورؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، بحضور أسامة الشاعر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بيومي حماد، الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، يحيي جاد، التوجيه المالي والإداري بالوزارة، وإسماعيل مبروك، لجنة الإدارة بقطاع الإسكندرية.

حيث تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للمرشحين من إدارتي غرب طنطا وكفر الزيات.

يذكر أن المقابلات لاختيار المرشحين لرئيس مركز توزيع، ورئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار 4 أيام بدأت من الأحد الماضي وتنتهي اليوم الأربعاء، حيث تم توزيع الإدارات على مدار الأربعة أيام وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

كما عقدت لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الأربعة الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي، بحضور ورئاسة فتحى أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وعضوية كل من محمد بكر الصديق، مدير إدارة التعليم الفنى بالإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، سعيد مبروك الحصاوي، لجنة الإدارة صناعى قطاع طنطا، رشا إبراهيم محمد إبراهيم، مدير الشؤون القانونية بالوزارة، محمود عبد الرحمن عبد الرؤف، التوجيه المالى والإدارى بالوزارة، وذلك بقاعة مدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية.