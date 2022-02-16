أوكرانيا: خاطبنا مجلس الأمن لبحث دعوة الدوما الروسي لبوتين للاعتراف بجمهورية دونيتسك

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، إنها خاطبت مجلس الأمن لبحث دعوة الدوما الروسي للرئيس الروسى فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهورية دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث في أي وقت، موضحة أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ندعم أوكرانيا في تحقيقاتها بشأن الهجمات السبيرانية التي تعرضت لها، لافتة إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لدينا نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وكل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا، متابعة: احتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.

وقبلها قال مراسل قناة العربية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن الهجوم السيبراني على أوكرانيا يتواصل حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل، وأضاف مراسل العربية في كييف، أن هناك حالة قلق مستمرة في الشارع الأوكراني خوفا من غزو روسي.

فيما قال مراسل العربية في مينسك إن بيلاروسيا تؤكد أن أراضيها لن تكون ممرا لغزو أوكرانيا.