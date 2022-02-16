اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته بقليوب

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:51 ص
أمن القليوبية يضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته بقليوب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض اختفاء سائق والعثور على جثته فا إحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان قاما باستدراج المجنى عليها وقتلة والاستيلاء على سيارته لبيعها واقتسام ثمنها فيما بينهما، وتم ضبط المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من "سائق توك توك"، وزميله بغياب نجل الأول، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثانى وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.
 
تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المجنى عليه، وملك المبلغ الثانى، والتى يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها.
 
كما أكد المتهمان في اعترافاتهما، أنه قام أحدهما باستدراج المجنى عليه بالسيارة واستقلها والآخر برفقته، وأثناء ذلك غافله أحدهما وقام بإلقاء كمية من مسحوق "الشطة" على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدى فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز قليوب، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما استخراج جثة المتغيب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية أمن القليوبية

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