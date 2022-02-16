أمريكا و3 دول أوروبية مستعدة لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا حال غزو أوكرانيا

أ.ش.أ

أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لفرض إجراءات سريعة وشديدة على روسيا ردا على أي عمل عسكري آخر ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلاتر، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

وناقش المسؤولون الأربعة، بحسب البيان، جهودهم الدبلوماسية المستمرة لحث روسيا على خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية.

وشددت شيرمان على أنّ الولايات المتحدة "مستمرّة في تقديم الدعم الدائم والثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".