أطعمة لمكافحة وإبطاء علامات تقدم العمر .. تناول الشمام والأفوكادو

كتبت مروة هريدى

ينصح خبراء الصحة والتغذية بنظام غذائى مفيد وصحى مكون من مجموعة من الأطعمة التى لها العديد من الفوائد الصحية من أجل إبطاء الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة، ووفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية، هناك 5 أطعمة صحية يجب إضافتها لنظامك الغذائي خاصة بالنسبة لكبار السن لإبطاء علامات الشيخوخة.



فيما يلى.. 5 أطعمة تحارب الشيخوخة وتبطئ ظهور علاماتها:



الأفوكادو

لديه محتوى صحي من الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، الأفوكادو كثيف المغذيات، فهو غني بالفيتامينات C وE وK وB6، بالإضافة إلى الريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين وبيتا كاروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث توفر نصف الفاكهة متوسطة الحجم ما يصل إلى 20% من الألياف اليومية الموصى بها، و10% من البوتاسيوم، و5% من المغنيسيوم ، و15% من حمض الفوليك، و7.5 جرام من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، بما يفيد صحة المخ والقلب والعين، كما يُخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على كمية هائلة من مضادات الأكسدة والفيتامينات وقد ثبت أنه يدعم صحة الجلد والدماغ، فضلاً عن تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم، علاوة على ذلك، وجدت دراسة حديثة وجود علاقة بين تناول زيت الزيتون وزيادة طول العمر.

الشمام

فاكهة يوصي بها أطباء السكري أيضًا لمرضاهم، كونه مصدرًا قويًا للألياف وفيتامينات ب، ويحتوى على مؤشر منخفض من السكر، كل ذلك يجعل من الشمام غذاءً رائعًا للحفاظ على الطاقة داخل الخلايا والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، كما يحافظ على رطوبة الجسم ويمنحك نشاطًا وقوة تركيز، ويأتي لونه البرتقالي من كاروتينويد بيتا كاروتين، والذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ الذى يوفر مجموعة من الفوائد بما في ذلك تعزيز المناعة والحفاظ على صحة العين والجلد.

التوت البري

كشفت دراسة أن تناول التوت البري لمدة 6 أيام يرتبط بانخفاض مستويات الأنسولين بعد تناول الخبز، مما يعني أن تناول هذه الفاكهة يوميًا يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين، وهو مصدر مليء بالأنثوسيانين الذى يمنحه اللون الأزرق الأرجواني، يساعد التوت البري أيضًا في محاربة الإجهاد التأكسدي بشكل أفضل.

المكسرات

المكسرات المقرمشة هي طعام رائع، خاصة الكاجو فهو مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، لحتوائه على البروتين وفيتامين K والمغنيسيوم والمنجنيز، وقد وجدت مراجعة لخمس دراسات أن تناول الكاجو أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

أما المكسرات البرازيلية غنية بعدد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم سكر وضغط الدم، كما يعزز وظيفة الأعصاب، وإنتاج الطاقةن كما تعد المكسرات البرازيلية مصدرًا رئيسيًا للسيلينيوم الذى يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويحمى من الإجهاد التأكسدى.