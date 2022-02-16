أسماء 11 مصابا من أسيوط في حادث انقلاب سيارة في صحراء سيدي براني

مطروح - حسن مشالي

استقبل مستشفى النجيلة المركزي، 11 مصاباً جميعهم من محافظة مطروح، بعد إصابتهم بإصابات متنوعة، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق أم شيفه بصحراء جنوب مدينة سيدي براني، غربي مرسى مطروح، بنحو 150 كيلومتر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لإخلاء المصابين من مكان الحادث، وتم تحويل4 حالات للعلاج بمستشفى مطروح العام.

ودخل المستشفى المصابين ومحمد علي محمد " 45 سنة " وعمر مصطفي خميس " 14 سنة " محمد بدير محمد " 24 سنة " ومحمد محمود محمد " 18 سنة " ومحمد عبد الجابر عبد الناصر " 26 سنة " وعلي محمد حسن " 45 سنة ".

وتم تحول 4 مصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم عبد الرحمن منصور عبد الوهاب " 18 سنة " وسليم أمين عبد الرحمن " 16 سنة " تحويل لمستشفى مطروح العام، وأحمد ماجد محمد " 26 سنة " ورفاعي علي محمد " 28 سنة "، وجميع المصابين من محافظة أسيوط، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل عددا من الأشخاص، فتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، من أقرب نقاط تمركز على الطرق، إلى مكان البلاغ، لإخلاء المصابين، ونقلهم لمستشفى النجيلة المركزي ومستشفى مطروح العام، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

من جانبها رفعت مديرية الشئون الصحية بمطروح، حالة الاستعداد بمستشفى مطروح العام، ومستشفى النجيلة المركز، وتوفير التجهيزات اللازمة واستعداد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفيين، للتعامل مع المصابين، فور وصولهم بسيارات الإسعاف.