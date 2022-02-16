أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات في التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع بقيمة 7 جنيهات خلال التداولات المسائية، بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1872 دولار، مقابل سعر بلغ 1855 دولار بالتعاملات الصباحية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 934 جنيها. عيار 21 سجل 817 جنيها. عيار 18 سجل 700.25 جنيه الجنيه الذهب 6536 جنيها.

وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس. وعلى الرغم من النغمة التي تبدو متشددة ، قلصت الأسهم الخسائر بعد صدور المحضر، وفق ما نقلته بعض وكالات الانباء العالمية.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام. وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق ، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.

يُذكر أن مارس هو الشهر الذي يتم فيه إنهاء برنامج شراء الأصول، على الرغم من أن بعض الأعضاء في الاجتماع كانوا يأملون في خاتمة أسرع. وبدلاً من ذلك، حددت اللجنة مسارًا يشتري فيه الاحتياطي الفدرالي 20 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الشهر المقبل، وما يقرب من 30 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو ما كان له تأثير على توجهات الأسواق بشأن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.