اليوم السابع
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الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:44 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ5.5 جنيه

الأربعاء، 16 فبراير 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ5.5 جنيه خضراوات وفواكه
كتب: مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالى:-

 

- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 6.5 جنيه.

- البصل الأبيض 4 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

- الكوسة بـ 10 جنيه .

- الجزر بـ 6.5 جنيه.

- الخيار بـ 11 جنيه.

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه

- الفلفل الألوان 25 جنيها.

- الليمون بـ 14 جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيه

- البسلة 11 جنيها.

- كمثرى لبنانى 25 جنيه

- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيه .

- تفاح إيطالى 23 جنيها.

يوسفي سكرى 7 جنيه

برتقال بصرة 7 جنيه

برتقال بلدى 5 جنيه

الفراولة 14 جنيه

 

 

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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