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8 أسباب وراء زيادة مساحات الأقطان طويلة التيلة بالمحافظات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:00 ص
8 أسباب وراء زيادة مساحات الأقطان طويلة التيلة بالمحافظات.. تعرف عليها محصول القطن - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تعاود زراعات القطن المصرى طويل التيلة زيادتها مجددا بعد تراجع دام نحو 15 سنة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المساحة المنزرعة إلى نحو نصف مليون فدان، الفترة المقبلة ، وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالاهتمام البالغ بالقطن طويل التيلة ،  وهو اساس تميز مصر في صناعة المنسوجات ، بجانب توسع  زراعة القطن قصير التيلة في مناطق معزولة بشرق العوينات والضبعة وزراعته بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.
 
 
1- تولي الدولة أهمية كبيرة بالقطن طويل التيلة وتحرص وزارة الزراعة على زيادة مساحته .
2- ارتفاع سعر القطن الطويل سيساهم فى إقبال المزارعين عليه وسط توقعات بتضاعف المساحات .
3- قفز سعر القنطار لنحو 3 أضعاف لأول مرة منذ سنوات ، مما ساهم فى الاقبال علي الزراعة .
 
4- بلغت مساحة الزراعة الموسم الماضى نحو 240 ألف فدان بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية الفدان ما بين 10 قناطير إلى 12 قنطارا مقارنة بمتوسط 8 قناطير الموسم الماضى.
 
5- حجم الزيادة فى المساحات من طويل التيلة  بلغ نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم  قبل الماضى.
6- تم زراعة القطن  الطويل فى 17 محافظة ومنطقة النوبارية، وتصدرت محافظة كفر الشيخ تصدر محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 85.5 ألف فدان.
 
7- تصدرت محافظة الفيوم محافظات الصعيد فى إنتاجية طويل التيلة  بـ 8943 فدانا .
8- سيتم زراعة 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والضبعة الموسم الحالى بعد نتائج تجربة الموسم الماضي.

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