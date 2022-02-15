8 أسباب وراء زيادة مساحات الأقطان طويلة التيلة بالمحافظات.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تعاود زراعات القطن المصرى طويل التيلة زيادتها مجددا بعد تراجع دام نحو 15 سنة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المساحة المنزرعة إلى نحو نصف مليون فدان، الفترة المقبلة ، وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالاهتمام البالغ بالقطن طويل التيلة ، وهو اساس تميز مصر في صناعة المنسوجات ، بجانب توسع زراعة القطن قصير التيلة في مناطق معزولة بشرق العوينات والضبعة وزراعته بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.

1- تولي الدولة أهمية كبيرة بالقطن طويل التيلة وتحرص وزارة الزراعة على زيادة مساحته .

2- ارتفاع سعر القطن الطويل سيساهم فى إقبال المزارعين عليه وسط توقعات بتضاعف المساحات .

3- قفز سعر القنطار لنحو 3 أضعاف لأول مرة منذ سنوات ، مما ساهم فى الاقبال علي الزراعة .

4- بلغت مساحة الزراعة الموسم الماضى نحو 240 ألف فدان بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية الفدان ما بين 10 قناطير إلى 12 قنطارا مقارنة بمتوسط 8 قناطير الموسم الماضى.

5- حجم الزيادة فى المساحات من طويل التيلة بلغ نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم قبل الماضى.

6- تم زراعة القطن الطويل فى 17 محافظة ومنطقة النوبارية، وتصدرت محافظة كفر الشيخ تصدر محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 85.5 ألف فدان.

7- تصدرت محافظة الفيوم محافظات الصعيد فى إنتاجية طويل التيلة بـ 8943 فدانا .

8- سيتم زراعة 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والضبعة الموسم الحالى بعد نتائج تجربة الموسم الماضي.