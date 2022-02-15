7.3 مليار جنيه مبيعات محلية للشركة الشرقية إيسترن كومبانى خلال 6 أشهر بنسبة 10%

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تحقيق الشركة زيادة في إجمالي إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ديسمبر عام 2021 بنسبة 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه مقارنة بـ32.6 مليار جنيه في فترة المقارنة، وسجلت الشركة صافي إيراد عن فترة الستة أشهر بمقدار 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ8.16 مليار جنيه عن نفس الفترة العام السابق وبزيادة 4% مدعومة بقطاع السجائر المحلي الذي يمثل 85% من صافي الإيراد المحقق.
أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت زيادة في صافي قيمة المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 10% لتسجل 7.3 مليار جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ديسمبر عام 2021 مقارنة بـ6.6 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة، وانخفضت صافي إيرادات التشغيل للغير بمقدار 11% لتسجل 1.11 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار جنيه الفترة المثيلة من العام السابق.
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