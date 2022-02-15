7.3 مليار جنيه مبيعات محلية للشركة الشرقية إيسترن كومبانى خلال 6 أشهر بنسبة 10%

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تحقيق الشركة زيادة في إجمالي إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ديسمبر عام 2021 بنسبة 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه مقارنة بـ32.6 مليار جنيه في فترة المقارنة، وسجلت الشركة صافي إيراد عن فترة الستة أشهر بمقدار 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ8.16 مليار جنيه عن نفس الفترة العام السابق وبزيادة 4% مدعومة بقطاع السجائر المحلي الذي يمثل 85% من صافي الإيراد المحقق.