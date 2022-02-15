اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

15 حارسا جديدا يباشرون عملهم فى المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:53 م
15 حارسا جديدا يباشرون عملهم فى المسجد الأقصى المبارك قبة الصخرة
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عيّنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 15 حارسا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، بتوجيهات من الملك عبد الله الثانى وبعد جهود أردنية حثيثة، وفق مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، الثلاثاء، الذي قال إن الحراس الجدد باشروا عملهم في المسجد.

 

أشاد "الخطيب" بحرص الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف في عمّان على بذل أقصى جهودها لتوفير سبل الدعم كافة تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.

 

وأشار إلى أنه وضمن استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية/ شؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان الفضيل، جرى إدخال 150 كشافا لإنارة عدة مواقع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.


القدس

الأقصى

المسجد الأقصى المبارك

وزاره الشؤون الاسلاميه بالأردن

حراس الاقصى

المسجد الأقصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة