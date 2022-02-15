15 حارسا جديدا يباشرون عملهم فى المسجد الأقصى المبارك

كتب : أحمد جمعة

عيّنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 15 حارسا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، بتوجيهات من الملك عبد الله الثانى وبعد جهود أردنية حثيثة، وفق مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، الثلاثاء، الذي قال إن الحراس الجدد باشروا عملهم في المسجد.

أشاد "الخطيب" بحرص الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف في عمّان على بذل أقصى جهودها لتوفير سبل الدعم كافة تجاه المسجد الأقصى المبارك والعاملين فيه.

وأشار إلى أنه وضمن استعدادات دائرة الأوقاف الإسلامية/ شؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان الفضيل، جرى إدخال 150 كشافا لإنارة عدة مواقع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.