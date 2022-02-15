اليوم السابع
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وفد متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا.. صور

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:55 م
وفد متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا.. صور وفد سياحى بمنطقة تل العمارنة
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الآثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

قال المحافظ، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفد سياحي متعدد الجنسيات من دول هولندا وكولومبيا وألمانيا وإنجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

وزار الوفد منطقة آثار تل العمارنة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، إن المناط.

جانب من زيارة الوفد (1)

جانب من زيارة الوفد 

جانب من زيارة الوفد (2)

جانب من زيارة الوفد

 

جانب من زيارة الوفد (3)

جانب من زيارة الوفد 

 

جانب من زيارة الوفد (4)
جانب من زيارة الوفد

 

جانب من زيارة الوفد (5)
جانب من زيارة الوفد

ق الاثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة


تل العمارنه

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وفد سياحى بمنطقة تل العمارنة

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