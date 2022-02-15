وزير الشباب يتفقد مشروع تطوير النادى المصرى القاهرى.. ويلتقى الشباب المشاركين فى مؤتمر تنمية الوعى الوطنى

تقرير خاص

د. أشرف صبحى: تطوير النادى المصرى القاهرى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بتطوير منطقة مصر القديمة



قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، بتفقد النادى المصرى القاهرى المقرر تطويره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وذلك برفقة مجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

والتقى الوزير مع مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات من الفرق الكشفية وأعضاء النادي وبرلمان الشباب والطلائع وأعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، خلال مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الحوارى المُنعقد بالنادى تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى الوطنى لدى شباب مصر .

لفت وزير الشباب والرياضة الى الدعم الكبير للقيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاعى الشباب والرياضة، مقدماً التهنئة لأعضاء النادى المصرى القاهرى على الثوب الجديد للنادى وانشاءاته المتميزة التى سيضمها.

تطرق الوزير إلى توجيهات السيد الرئيس حول تطوير منطقة مصر القديمة بالقاهرة التى ستشهد طفرة كبيرة جداً على غرار كل الأماكن التى تلحقها يد التطوير والتنمية على مستوى الجمهورية، مقدماً الشكر إلى رئيس الوزراء على الدعم والمساندة فى تخصيص المكان الجديد للنادى المصرى القاهرى.

توقع الدكتور أشرف صبحى أن النادى المصرى القاهرى كمنشأة رياضية سيساهم فى تقديم أبطال لمصر فى مختلف الألعاب الرياضية، ويقدم خدمات مجتمعية كاملة للأعضاء والأسر عقب الانتهاء من تطويره وإنشائه بشكل كامل.

فيما تطرق مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إلى قرار تطوير منطقة الفسطاط بالمظهر الحضارى اللائق، وتكليف الصندوق الحضرى بإنشاء نادى المصرى القاهرى بديلاً عن النادى القديم بعد تسليم الأرض المخصصة له فى إطار التطوير الشامل للمنطقة، وأنه خلال مدة ستة أشهر سيتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاء بالنادى ، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل بشأن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، قدم المهندس تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس النادي المصرى القاهرى التحية والتقدير لوزير الشباب والرياضة على جهوده المبذولة فى قطاعى الشباب والرياضة، مشيراً أن تطوير النادى المصرى القاهرى يأتى ضمن التطوير والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرض رئيس النادى التصور الهندسى للانشاءات التى سيتضمنها النادى من ملاعب كرة قدم وملاعب متعددة الأغراض، وحمامات سباحة، وصالات للألعاب الرياضية، ومناطق مخصصة للأسر وللأطفال.