اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث مع وزير المالية والتخطيط السودانى التعاون فى مجال التدريب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:00 ص
وزير الزراعة يبحث مع وزير المالية والتخطيط السودانى التعاون فى مجال التدريب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور  جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانى وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعى.
 
القصير أكد على عمق العلاقة  التاريخية والازلية بين مصر والسودان، والتى شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان.
 
بحثا الوزيران آفاق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي والمزارع المشتركة والتنمية الريفية والميكنة والتحول الرقمي واستغلال الموارد الطبيعية بما يحقق مصلحة البلدين.
 
كما بحثا التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والقوافل البيطرية وإنتاج الامصال واللقاحات، القصير أكد أن مصر شهدت نهضة كبيرة في المجالات الزراعية المختلفة وأقامت مشروعات عملاقة في هذا المجال كما أنها تمتلك مجموعة من المعاهد البحثية المتميزة ومعتمدة دوليا مشيرا إلى استعداد مصر لنقل خبرتها إلى الأشقاء في السودان وكذلك استقبال متدربين سودانيين للتدريب في المراكز البحثية المصرية والمركز الدولي للزراعة ومركز الاقصر التنسيقي في الأنشطة الزراعية المختلفة.
 
كما استعرض القصير تجربة مصر في مجال الإقراض والتمويل الزراعي وخاصة لصغار المزارعين والمربين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة وكذلك تمويل مشروعات تحديث الري بقرض عشر سنوات وبدون فائدة.
 
من ناحيته، أعرب "جبريل" عن سعادته بزيارة القاهرة وأشاد بتطور العلاقات بين البلدين والنهضة التي شهدتها قطاع الزراعة المصري معبرا عن تطلعه للاستفادة بالخبرة المصرية وبصفة خاصة في مجال الثروة السمكية والحيوانية، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وجه الدعوة إلى القصير لزيارة السودان على رأس وفد فني من الخبراء والمتخصصين لاستكمال المباحثات، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع.

وزير الزراعة

المالية

الرى الحديث

الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل زراعة دمياط: 8 آلاف فدان تعمل بنظام الرى الحديث بنطاق المحافظة

الأحد، 13 فبراير 2022 03:00 ص

إدراج الوادى الجديد بمنظومة تمويل الرى الحديث بالتقسيط على 10 سنوات دون فوائد

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:32 م

تحويل زراعات وادى النقرة والصعايدة بأسوان للرى الحديث بالطاقة الشمسية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:18 م

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وأنظمة الرى الحديث

الإثنين، 31 يناير 2022 06:37 م

وكيل "زراعة دمياط": زراعة 9 آلاف 290 فدان بطاطس بنظام الرى الحديث

الجمعة، 28 يناير 2022 06:00 ص

"رى القليوبية": تبطين 186 كيلو مترا من الترع وتحويل 18 ألف فدان للرى الحديث

الثلاثاء، 18 يناير 2022 02:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة