وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث سبل تعزيز التعاون مع "DMG MORI" الألمانية

كتب زكى القاضى

عقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي جلسة مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني حيث تم مناقشة التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة الصناعية والتدريب، لافتاً إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "DMG MORI" الألمانية يمتد منذ عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على إستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

من جانبه أعرب Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفاً أن السوق المصري يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية بموقعها الإستراتيجي ومكانتها وتوافر عوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب وذلك تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة وهو ما استشعره خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد من شركة "DMG MORI" بزيارة الشركة (مصنع 9 الحربي) خلال الفترة المقبلة في إطار مساعي الجانبين لتوقيع إتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية وذلك في ظل التكامل بين "الإنتاج الحربي" و"الهيئة العربية للتصنيع" حيث تم التعاون مع شركة "DMG MORI" لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC والتي تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مؤكداً على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.