اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:27 م
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وزير الدفاع النرويجى يعلن نشر قوات عسكرية فى ليتوانيا لتعزيز تواجد الناتو

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:26 م
وزير الدفاع النرويجى يعلن نشر قوات عسكرية فى ليتوانيا لتعزيز تواجد الناتو عناصر من القوات النرويجية
كتب هناء أبو العز

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أعلن وزير الدفاع النرويجى أود روجر إينوكسن، اليوم الثلاثاء، مساهمة بلاده فى تعزيز الانتشار العسكرى للناتو فى ليتوانيا، بإرسال ما يصل إلى 60 جنديًا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وسط استمرار الوضع المتوتر فى أوكرانيا.

 

وقال إينوكسن -فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نريد المساهمة فى تعزيز وجود الحلفاء وأمنهم فى دول البلطيق لإظهار التضامن مع حلفائنا. وسنعمل على ذلك من خلال ارسال قوات عسكرية إلى ليتوانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

 

وبحسب البيان، سيتم إعادة انتشار الجنود النرويجيين فى ليتوانيا فى غضون أيام ومن المقرر أن يستمر انتشارهم هناك لمدة ثلاثة أشهر، ولكن يمكن تمديد الفترة.

 

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا فى الأشهر الأخيرة حيث اتهمت كييف والغرب روسيا بالنية لمهاجمة جارتها، مستشهدة بحشد من القوات على الحدود المشتركة بين موسكو وكييف، وهى اتهامات رفضتها موسكو مرارًا وتكرارًا ، معتبرة أن الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسى فى أوروبا الشرقية، تعد تهديدًا لأمن روسيا.


وزير الدفاع النرويجى

النرويج

أخبار النرويج

قوات عسكرية فى ليتوانيا

الناتو

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