وزير الدفاع التونسى: المؤسسة العسكرية متشبعة بمبادئ القانون الدولى الإنسانى

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أكد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش أن المؤسسة العسكرية التونسية متفاعلة مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ومتشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبا بضرورة تكثيف الدورات التأهيل والتدريبية المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع المحتملة في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس رانيا مشلب، حيث تم بحث سبل دعم التعاون مع مكتب اللجنة في مجال القانون الدولي الإنساني في الوسط العسكري.

من جانبها أكدت مشلب - بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية - أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على التعريف ببرامجها التأهيلية والتدريبية في ميدان القانون الدولي الإنساني لتعميم الفائدة وتقريب خدماتها في ذات المجال في إطار مخطط تعاون بين الوزارة واللجنة.

وثمنت مشلب مجهودات المؤسسة العسكريّة التي تبذلها لنشر ثقّافة القانون الدولي الإنساني في الوسط العسكري من خلال تنظيم دورات تأهيلية في المجال.