وزير البترول يلتقى مسئولى عدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر

كتبت -مروة الغول

خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس 2022) التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مسئولي عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر ضمت اكسون موبيل وشيفرون وبكتل الأمريكية وشل الهولندية و انرجين اليونانية والتي تم خلالها استعراض انشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وكذلك تقديم الخدمات، والاستثمارات التي يتم ضخها في خطة زيادة الانتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

وأوضح الملا ان الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للشركات لتكثيف انشطتها في ظل مستويات الاسعار المرتفعة التي تشهدها الاسواق حاليا والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكات الاستراتيجية والحوار والتنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الاجانب يعد حجر الزاوية في خطط زيادة معدلات الإنتاج ، مشيدا بالدعم القوي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع البترول و لقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات العالمية التي تتزايد أعمالها في مصر مما مهد الطريق لدخول شركات جديدة تعمل حاليا في مصر لأول مرة على الاستفادة من الاحتمالات البترولية والغازية التي تزخر بها مصر ، كما ان تنوع الشركات يثري الصناعة بخبرات مختلفة ويساعد في توطين التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف والانتاج .