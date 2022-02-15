وزير البترول: استضافة مصر لقمة المناخ يواكبها جهود القطاع لإزالة الكربون من الوقود الأحفورى

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن النجاح الذى تشهده الدورة الحالية من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس 2022) اكتسب زخمه ونجاحه من تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح هذه الدورة، وأن ذلك هو المعهود من الرئيس الذي يولي دعما قويا ومستمرا لقطاع البترول مما يمكنه من المضي قدما في تنفيذ استراتيجيته للتطوير والتحديث وما تستهدفه من زيادة في الاحتياطي والإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الملا خلال الجلسة الختامية للجلسات الاستراتيجية للمؤتمر شهدت ثراء في الحضور والإقبال والعارضين بالإضافة إلى الموضوعات التي تناولتها الجلسات و المباحثات وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ ، حيث طرحت مصر رؤية واضحة للاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي وهي الرؤية التي أكد عليها الرئيس خلال كلمته بالجلسة الوزارية الأولى وشهدت توافقا عليها لتستفيد منها القارة الأفريقية والدول المثيلة.

وأشار الملا إلى أن الحضور بالمؤتمر شهدوا توافق الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على المزيد من التعاون استثمارا لما حققه من نتائج عمل وحرصه على الاستغلال الأمثل لثروات الدول الأعضاء والعمل وفق رؤية متكاملة قائمة على التعاون في تحقيق أهداف المنتدى، لافتا إلى أن دور مصر الإقليمي وإمكانياتها يتم استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق المزيد من النجاحات فيما يخص تحويل مصر لمركز إقليمى محوري لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأوضح الملا أن الحضور لمسوا الفرص التى تتيحها مصر ومدي اتساع السوق المحلية والإقليمي التي تعمل مصر فيها، لافتا إلى أن هناك توسعات في مجال شركات الزيوت والمنتجات النهائية باعتبار مصر بوابة أفريقيا حيث يشهد توافدا شركات عالمية كبري مثل اكسون موبيل وشل وشيفرون وبتروناس ومن المنتظر انضمام أرامكو السعودية.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 يواكبه جهود من قطاع البترول لإزالة الكربون من الوقود الاحفوري حيث سيتم العمل على مشروعات تجريبية بالتعاون مع شركات عالمية والاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها ويشمل ذلك التقاط الكربون واحتجازه.

وأعرب الملا في الختام عن سعادته بما حققه المؤتمر والمعرض من نجاح في ظل الظروف التى يمر بها العالم ممثلة في جائحة كورونا يلقى بمسئولية اكبر على عاتقنا للعمل بقوة على تحقيق المزيد من النجاحات بالتعاون مع شركاء النجاح من مسئولين وشركات عالمية وإقليمية ومحلية والذين قدموا جلسات و مناقشات ودراسات ثرية تعطي دفعات قوية للصناعة.