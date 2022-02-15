اليوم السابع
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وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: استمرار العمل بالمدن المصرية بغزة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:13 م
وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: استمرار العمل بالمدن المصرية بغزة استمرار العمل فى بناء المدن السكنية المصرية فى غزة
كتب : أحمد جمعة

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أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، استمرار العمل في المدن المصرية بالقطاع، حيث بدأت اللجنة المصرية للإعمار في المرحلة الحالية بالعمل على صب الأرضيات في الأراضي المخصصة لإقامة المدن المصرية في غزة.

 

وكانت هذه المدن أعلنت عنها مؤخرا اللجنة المصرية لإعمار غزة، ضمن المرحلة الثانية من المنحة المصرية للإعمار.

 

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية تشرف بشكل كامل على إقامة هذه المدن، وتتابع تقدم العمل فيها بشكل مستمر.

 

استمرار العمل في مشروعات ضمن المنحة المصرية لاعادة اعمار غزة
استمرار العمل في مشروعات ضمن المنحة المصرية لاعادة اعمار غزة

 

استمرار العمل في المدن السكنية المصرية في غزة
استمرار العمل في المدن السكنية المصرية في غزة

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