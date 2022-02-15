واشنطن بوست: تشكيل "فريق نمر" بالبيت الأبيض للتعامل مع سيناريوهات حرب أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة البيت الأبيض لتشكيل "فريق نمر" من مسئولى إدارى بايدن للإعداد لسلسلة من الاستجابات لأى اعتداء محتمل من قبل على روسيا على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى تزداد فيه المخاوف من عدوان روسى محتمل ضد أوكرانيا، فإن فريقا من مسئولى البيت الأول أطلق عليه "فريق النمور" يبحث سرا الكيفية التى سترد بها الولايات المتحدة على سلسلة من السيناريوهات المحتملة، من استعراض محود للقوة إلى غزو شامل مسببا لخسائر كبرى.

وأوضحت الصحيفة أن فريق البيت الأبيض أجرى تمرينين استمرا لعدة ساعات، أحدهما مع مسئولى الحكومة لإحياء السيناريوهات وتجميع كتيب قواعد يلخص مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة، بدءا من اليوم الأول ويمتد خلال الأسبوعين الأولين من تصور الغزو الروسى.

وقال مسئولون كبار فى الإدارة إن هذا الجهد لم يساعدهم فقط على توقع المضاعفات المحتملة، بل دفعهم أيضا إلى اتخاذ إجراءات فى وقت مبكر مثل كشف حرب المعلومات الروسية قبل تنفيذها لتقويض قوتها الدعائية.

وقال جوناثان فينر، نائب مستشار الأمن القومى للرئيس بايدن إن أملهم أن يظل هناك طريق للدبلوماسية لتجنب كل هذا، وألا يستخدموا أبدا هذا الكتب، إلا أن الأمر كله يتعلق بضمان الاستعداد للمضى قدما عندما نكون مضرين لذلك.

ويشير مصطلح فريق النمر إلى مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يتعاملون مع مشكلة محددة التأهب والاستعداد للانقضاض، وتم إنشائه بعدما رصد مسئولو الأمن القومى فى أكتوبر الماضى إشارات مقلقة على الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا.

واعترف مسئولو مجلس الأمن القومى بسهولة إنهم قد لا يتمكنون من توقع تحركات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقادته العسكريين، لكنهم قالوا إن التدريب والتخطيط القوى لا يزال يستحقان العناء.