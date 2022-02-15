هل ستظهر سلالات جديدة لفيروس كورونا التاجي الفترة القادمة؟عالم فيروسات يجيب

فاطمة ياسر

منذ أكثر من عامين ظهر وباء كورونا حول العالم، وتسبب في حدوث بلبلة في العالم أجمع، ولم نكتفي بهذا القدر من الخسائر النفسية والمادية التي سببها الوباء، بل ظهر العديد من المتحاورات والمتغيرات الخاصة به.

فظهر متغير بيتا ودلتا وأخرهم أوميكرون، فهل من الممكن ظهور متغيرات أخري مرتبطة بفيروس كورونا؟..أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر جريدة " نوفوستي " الروسية، وروسيا اليوم، حيث حذر عالم الفيروسات الروسي بافل فولوتشكوف، مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أنه من المحتمل ظهور "سلالة فائقة" للفيروس التاجي المستجد في الصين أو جنوب آسيا.

وأوضح عالم الفيروسات أن ظهور "السلالة الفائقة " يكون ضئيل جدا في البلدان التي حصل سكانها علي تطعيم كامل، ولكنه استثني الصين لأنه يعيش فيها حوالي 1.5 مليار شخص لم يصابوا بالفيروس وهذا هو السبب في ظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجي كورونا.

والجدير بالذكر، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح سابق له، أكد أن ظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجي كورونا يمكن أن يحدث في أي وقت.