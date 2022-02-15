اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نيبال تستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضد كورونا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:32 ص
نيبال تستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ضد كورونا لقاحات كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة النيبالية، عن وصول مليون و312 ألفا و80 جرعة إضافية من لقاحات استرازينيكا المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "كاتماندو" المحلية - عن بيان أصدرته الوزارة - أن اللقاحات التى قدمتها الحكومة البريطانية وصلت صباح اليوم فى إطار مبادرة كوفاكس العالمية للتوزيع العادل للقاحات.

وفى وقت سابق، قدمت الحكومة البريطانية 862 ألفا و80 جرعة من لقاح استرازينيكا إلى نيبال فى إطار نفس المبادرة.

وتم إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة لقاح فى جميع أنحاء نيبال حتى الآن للحد من انتشار المرض.


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