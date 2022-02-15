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نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 بمحافظة الشرقية.. برقم الجلوس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:30 م
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022 بمحافظة الشرقية.. برقم الجلوس محافظ الشرقية
الشرقية: إيمان مهنى

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ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بمحافظة الشرقية.

واعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 81.83 % حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالبا وطالبة حضر منهم 136142.

وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59٪ وتقدم لأداء الامتحان 134660 طالبا وطالبة حضر منهم134115.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2091 طالب وطالبة حضر منهم   1961.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100% حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

 

 

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