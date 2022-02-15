اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:40 م
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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى جوبا فى زيارة رسمية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:29 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى جوبا فى زيارة رسمية الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

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وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، في زيارة رسمية.

ويرافق دقلو في زيارته، الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني المكلف، واللواء الركن محمد علي صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.

وتأتي الزيارة للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

 


السودان

جوبا

وزير الدفاع السوداني

جنوب السودان

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