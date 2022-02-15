نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى جوبا فى زيارة رسمية

أ.ش.أ

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، في زيارة رسمية.