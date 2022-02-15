مواعيد وأماكن إلقاء نظرة الوداع وصلاة الجناز والعزاء للأنبا يوحنا قلته

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية صباح اليوم الثلاثاء، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك.
وخلال السطور التالية ننشر مواعيد صلاة الجنازة والعزاء للأنبا يوحنا قلته
1- اليوم الثلاثاء 15 فبراير: من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من الأقباط الكاثوليك.
2- غدا الأربعاء 16 فبراير: من العاشرة صباحًأ وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع، وستكون صلاة القداس الإلهى والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.
3- ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك غدا الأربعاء 16 فبراير من من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.
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