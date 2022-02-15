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مقتل 7 عناصر شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنوفية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:16 م
مقتل 7 عناصر شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنوفية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ارتكبت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة .. وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان اختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديريتى أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مقتل ( 7 عناصر إجرامية شديدى الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم " سرقة بالإكراه –قتل" .. فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم فى واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابى تم ضبطه ) .

عُثر بحوزتهم على (7 بنادق آلية – 20 خزينة – بندقية خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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