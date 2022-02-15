اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصادر استخباراتية أمريكية: روسيا دخلت الإعداد النهائى للحرب على أوكرانيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:32 ص
مصادر استخباراتية أمريكية: روسيا دخلت الإعداد النهائى للحرب على أوكرانيا القوات الروسية
أ ش أ

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نقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن مصادر استخباراتيةأمريكية إن القوات الروسية دخلت مرحلة الإعداد النهائي لاستخدام الخيار العسكري ضد أوكرانيا. 

فيما نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول أمريكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية، ضد أوكرانيا، كما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن مصادر استخباراتية، أشارت إلى أن القوات الروسية التي تحيط بأوكرانيا "تطور بوضوح قدرتها للغزو" في أي لحظة.


وأضاف المسئول الأمريكي أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جاهزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد العاصمة كييف بدون سابق إنذار.


وتابعت القناة الأمريكية، نقلاً عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حالياً على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألف أو أكثر. 


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